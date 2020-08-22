ليكرز وباكس يردان بقوة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد كل من لوس أنجليس ليكرز وميلووكي باكس، أبرز المرشحين لإحراز اللقب، على خسارتهما في مستهل المباريات الإقصائية في البلاي أوف ضمن الدوري الأمريكي للمحترفين، وحققا فوزهما الأول على بورتلاند ترايل بلايزرز واورلاندو ماجيك توالياً ليعادلا النتيجة 1-1.

وعلى الرغم من اكتفاء ليبرون جيمس بتسجيل 10 نقاط فقط، ثأر ليكرز من بلايزرز، وألحق به خسارة قاسية 111-88، علماً بأن الخاسر فقد نجمه داميان ليلارد الذي أصيب في إبهامه، وخرج قبل دقيقتين من نهاية الربع الثالث؛ بعد تسجيله 18 نقطة.

وتألق أنطوني ديفيس في صفوف ليكرز؛ بتسجيله 31 نقطة مع 11 متابعة، وبات أول لاعب في ليكرز، يسجل 30 نقطة في مباراة ضمن البلاي أوف في أقل من 30 دقيقة منذ أن حقق هذا الإنجاز أسطورة النادي كريم عبد الجبار.

وقاد النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو فريقه باكس إلى استعادة توازنه ضد أورلاندو ماجيك بالفوز عليه 111-96 بتسجيله 28 نقطة مع 20 متابعة، وأضاف بروك لوبيز 20 نقطة.