ميسي يطلب الرحيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأثر ماكشفته وسائل إعلام كتالونية عن رغبة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن النادي الذي انضم إليه عام 2001 باهتمام عالمي كبير، ولاسيما أن«البرغوت» مستاء جداً؛ بعد الخسارة القاسية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحف الصادرة، أمس الجمعة، صحة ما تردد من أن النجم ميسي، لا يزال يفكر في الرحيل عن برشلونة، بعد لقاء رونالد كومان، المدرب الجديد للنادي الكتالوني.

وكان «راديو كتالونيا» ذكر أن ميسي، أبلغ مدربه الجديد بأنه يرى مستقبله خارج النادي، أكثر من احتمالية الاستمرار مع البارسا، كما أكدت صحيفة ماركا نفس المعنى.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو «ميسي لا يرى مستقبله واضحاً»؛ لكنها أشارت إلى أن فرصة ميسي في الرحيل هذا الموسم ضئيلة؛ نظراً للشرط الجزائي الكبير في عقده (700 مليون يورو).

وتحدثت صحيفة سبورت عن «أول اجتماع قمة» بين القائد والمدرب، قائلة: إن ميسي قطع إجازته؛ من أجل لقاء كومان.

وخلال تقديمه الأربعاء الماضي، قال كومان: إنه يريد أن يستمر ميسي في الفريق؛ لكنه لم يشد باللاعب كثيراً كما فعل من سبقوه في المهمة. ولكن كومان، عاد وأكد إن مستقبل ليونيل ميسي يجب أن يكون في صفوف «البلوجرانا».

وقال كومان، خلال تصريحاته لصحيفة «NOS» الهولندية، أمس الجمعة: «لا زال لدي الكثير من التواصل مع بيب جوارديولا، وهو يقول إن من الرائع العمل مع ميسي».

وأضاف: «ميسي لاعب منتصر، وإذا لم يفز فإنه ينزعج، ويجب أن يشعر بأهميته هنا.. يجب أن يُنهي مسيرته هنا، لأنه برشلونة، وبرشلونة هو ميسي».

وحسب اللوائح، فإن ميسي سيسمح له بالحديث إلى فرق أخرى بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل؛ لأن عقده ينتهي في يونيو/حزيران القادم.

لكن الراتب الكبير الذي يحصل عليه ميسي، وهو الأكبر على مستوى العالم، ربما يمنع الكثير من الأندية من السعي للحصول على خدماته.

وقالت دراسة لصحيفة «ليكيب»، إن ميسي يحصل على راتب شهري من برشلونة قيمته 8.2 مليون يورو، متفوقاً بفارق كبير على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الذي يحصل على 4.5 مليون يورو، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يحصل على 3 ملايين يورو شهرياً.