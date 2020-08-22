شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة اليونانية توقف ماجواير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت الشرطة اليونانية، قائد ومدافع نادي مانشستر يونايتد هاري ماجواير في جزيرة ميكونوس اليونانية السياحية بعد ضلوعه في اشتباك مع سياح بريطانيين وتهجمه على عناصر الشرطة. وأكد بيتروس فاسيلاكيس ضابط في شرطة سيروس، وهي عاصمة الجزر التي تعتبر ميكونوس إحداها، إن ماجواير مع صديقين له «لكموا» أفراداً من شرطة ميكونوس وتسببوا بإصابة أربعة منهم بإصابات طفيفة. كما أنهم متهمون أيضاً بمقاومة عملية إيقافهم.

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