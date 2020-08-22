شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو» الأهلي والزمالك اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” تقام الساعة 11 من مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات، مباراة «كلاسيكو» الدوري المصري بين الأهلي المتصدر، ووصيفه الزمالك، وسط أفضلية حمراء مع ابتعاده في المركز الأول عن منافسه التقليدي بفارق 17 نقطة.

وستكون المباراة فرصة للأهلي لزيادة فارق النقاط، وتأكيد تفوقه التاريخي على منافسه، بينما يريد الزمالك إيقاف هذا التفوق في الدوري، حتى إنه أراح لاعبين أساسيين في مباراتيه الأخيرتين استعداداً للقمة.

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