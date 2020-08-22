شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ تاريخي على وليامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت شركة الاستثمار الأمريكية «دورليتون كابيتال» على فريق وليامس التاريخي للفورمولا واحد، منهية ملكية عائلية دامت 43 عاماً. وبعد تأسيسه عام 1977 من قبل فرانك وليامس وباتريك هيد، أحرز الفريق تسعة ألقاب لدى الصانعين، وسبعة لدى السائقين، آخرها مع الكندي جاك فيلنوف في 1997.

وقالت كلير وليامس، نائبة مدير الفريق وابنة فرانك: «قد تكون هذه نهاية حقبة وليامس كفريق مملوك من العائلة، لكننا نعلم أنه في أياد أمينة».

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