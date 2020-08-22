اخبار الرياضه

الديوانية العراقي يلفت الأضواء بتعاقدات أوروبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوانية العراقي يلفت الأضواء بتعاقدات أوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي


تعاقد نادي الديوانية الرياضي العراقي، مع اللاعب الاسباني ايزاك باديلا الذي سبق أن مثل فرق رديف وإسبانيول وجرما وسانت جولاي.
يذكر أن نادي الديوانية كان قد لفت الانظار إليه بعد أن أجرى تعاقدات أوروبية مميزة مثل ضم لاعب بلجيكي وآخر أرجنتيني وعززها بالتعاقد مع لاعب إسباني، وهناك تلميحات بأن الطاقم التدريبي لفريق الديوانية سيكون أجنبياً.
ويتوقع المراقبون للدوري العراقيأن يكون فريق الديوانية في الموسم المقبل من بين الفرق التي ستنافس بقوة على المراكز الأولى، بعد أن كان في السنوات الماضية يجاهد كثيراً من أجل البقاء في مصاف فرق الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوانية العراقي يلفت الأضواء بتعاقدات أوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا