الديوانية العراقي يلفت الأضواء بتعاقدات أوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



تعاقد نادي الديوانية الرياضي العراقي، مع اللاعب الاسباني ايزاك باديلا الذي سبق أن مثل فرق رديف برشلونة وإسبانيول وجرما وسانت جولاي.

يذكر أن نادي الديوانية كان قد لفت الانظار إليه بعد أن أجرى تعاقدات أوروبية مميزة مثل ضم لاعب بلجيكي وآخر أرجنتيني وعززها بالتعاقد مع لاعب إسباني، وهناك تلميحات بأن الطاقم التدريبي لفريق الديوانية سيكون أجنبياً.

ويتوقع المراقبون للدوري العراقيأن يكون فريق الديوانية في الموسم المقبل من بين الفرق التي ستنافس بقوة على المراكز الأولى، بعد أن كان في السنوات الماضية يجاهد كثيراً من أجل البقاء في مصاف فرق الدوري الممتاز.