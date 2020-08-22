شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 من أفراد الفيصلي بـ "كورونا" يعلق الدوري الأردني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: "الخليج" قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تعليق دوري المحترفين وكافة البطولات والأنشطة الفنية والإدارية 14 يوماً اعتباراً من اليوم الجمعة بعد تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا بين صفوف لاعبي وأفراد فريق الفيصلي.

وتم نقل لاعبي الفيصلي براء مرعي وسالم العجالين وإحسان حداد ودومنيك ويوسف الرواشدة والمحترف لوكاس وعضو الجهاز الطبي محمد عاصي ومسؤول اللوازم إبراهيم أبو خوصة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي في عمّان للحجر والتعافي نتيجة ثبوت إصابتهم بالفيروس بعدما كانوا شعروا بإعياء خلال التدريبات.

وناشد مرعي والعجالين وحداد جمهور الفيصلي الدعاء لهم بالشفاء والعودة سريعاً إلى الملاعب. وقالوا في رسالة مشتركة: "نتمنى عدم الاستهانة بهذا الوباء والإلتزام بتعليمات السلامة المتبعة".

وأكد الاتحاد فحص جميع اللاعبين والمدربين والإداريين في الفيصلي والمخالطين للمصابين من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية.

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