فيليبسن بطل مرحلة ليموزان الثالثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق جاسبر فيليبسن من فريق الإمارات للدراجات فوزه الأول لهذا الموسم؛ وذلك بفضل أدائه الساحر في المرحلة الثالثة من جولة ليموزان.

وكان الدراج البلجيكي قد انطلق بقوة قبل 200 متر من خط النهاية؛ ليضمن بذلك فوزاً ثانياً لفريق الإمارات مستحقاً؛ بعد فوز زميله فيرناندو جافيريا بلقب الجولة الثانية.

وقال فيليبسن: كانت مرحلة صعبة جداً؛ لكونها تتضمن أطول مسافات تسلق في الجولة، ولكنّ ذلك كان يعد دافعاً لي لأكون في المقدمة، وتمكنت من هذا بفضل أداء الفريق القوي، ودعم زملائي لي في الكيلومترات الأخيرة. كان أداء فيرناندو متميزاً في المرحلة الثانية، وشجعني ذلك على تقديم أداء مماثل اليوم، وتحقيق فوز آخر. أنا سعيد بمستوى لياقتي، وبهذا الفوز غير المتوقع. لقد انضممت في السنوات الأخيرة عدة مرات إلى قائمة الخمسة الأوائل ومنصة التتويج؛ لذا فإنني سعيد بتحقيق الفوز أخيراً.