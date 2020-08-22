الشرطة العراقي يعسكر في القاهرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وصل فريق الشرطة العراقي لكرة القدم إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر تدريبي يستمر 20 يوماً تحضيراً لمبارياته المقبلة في دوري أبطال آسيا.

وقال المدرب المساعد لفريق الشرطة حسين عبد الواحد، إن "فريق الشرطة سيباشر معسكره التدريبي تحضيراً لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم في 14 سبتمبر(أيلول)، حيث سيقابل منافسه فريق الأهلي السعودي في الدوحة".

وأضاف:المعسكر سيتضمن خوض أربع أو خمس مباريات تجريبية مع الفرق المصرية".

يذكر أن فريق الشرطة العراقي لعب مباراتين فقط في البطولة الآسيوية، تعادل في الاولى في ملعب فرانسو حريري في أربيل، مع الاستقلال الإيراني، بينما خسر مباراته الثانية أمام فريق الوحدة الإماراتي.

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