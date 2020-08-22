تحقيق أول 5 ملايين خطوة في تحدي «خطواتنا معاً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم الاقتراب من تسجيل نحو 5 ملايين خطوة مع انتهاء اليوم الثاني من أيام تحدي ( خطواتنا معاً) ضمن المبادرة التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الأمناء، والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب، وتستمر حتى يوم 29 أغسطس/آب الحالي، من أجل تحقيق 52 مليون خطوة وهو نفس عدد السنوات التي مرت من عمر حركة الأولمبياد الخاص الدولي والتي انطلقت عام 1968.

‎وشهد اليوم الثاني من التحدي اقتراب الوصول إلى تحقيق 5 ملايين خطوة

بينهم مليونا خطوة تحققت بأقدام إماراتية، وكان أكبر رقمين إماراتيين

قد تحققا في اليوم الثاني عن طريق علية صديقي والتي تشارك في المرحلة

العمرية (24-39 ) واستطاعت أن تحقق 80300 خطوة.

‎وعبرت شما المزروعي عن سعادتها بتحقيق المزيد من

ملايين الخطوات وبأقدام شرائح مختلفة ومتنوعة من أبناء الإمارات، بالإضافة إلى مشاركة جنسيات كثيرة، وهو مايؤكد قدرة مجتمع دولة الإمارات المتكاتف بكافة الجنسيات المقيمة على أرضه على فعل الكثير من الأعمال النبيلة والخيرية والتطوعية.

وقالت شما المزروعي: الأمر يشجعنا على استمرار إطلاق مثل تلك المبادرات، وهي رسالة نحاول أن نؤكد من خلالها بأن أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية في قلوبنا وعقولنا، وأن حكومتنا الرشيد ودولة الإمارات تبذل جهداً كبيراً من أجلهم.

من جهته، قال المهندس أيمن عبد الوهاب إن عدد الخطوات يماثل عدد السنين التي مرت من عمر حركتنا الإنسانية والتي حاولت خلالها أن تحقق الكثير من النجاحات وغيرت نظرة المجتمع إلى ذوي الإعاقة الفكرية.