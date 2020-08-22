شكرا لقرائتكم خبر عن نصراوي يوقف انطلاقة الهلال ويشعل الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

بعدما كانت الأنظار تتجه لحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين في ختام الجولة السادسة والعشرين لمصلحة فريق الهلال ،جاءت النتائج عكس ذلك وتأجل الأمر للجولات الأربع الأخيرة بعد أن خسر"الزعيم" أمام مضيفه أهلي جدة 1-2 ،وفاز النصر الوصيف على مضيفه التعاون 4-1 ليتقلص الفارق بين قطبي العاصمة الرياض إلى 6 نقاط .

وتوقف رصيد الهلال غند 60 نقطة مقابل 54 نقطة للنصر ،وتبقى لكل فريق منهما 4 مباريات من بينها ثلاث داخل ملعبهما ،إذ يستضيف الهلال فرق الفيصلي والحزم والشباب ويذهب لملاقاة الوحدة في مكة ،ويستقبل النصر فرق العدالة والفيحاء والاتفاق ويغادر لملاقاة الاتحاد في جدة.

ولا يزال الهلال يحتاج 6 نقاط ليحسم اللقب إذا استمر النصر في الانتصارات ،في حين ينتظر الأخير خدمة كبيرة من بقية الفرق التي ستواجه الهلال لتعطيله أكثر من أجل اللحاق بالصدارة وتكرار سيناريو الموسم الماضي،حين فاز باللقب رغم تقدم الهلال بفارق مريح في المراحل الأخيرة.

جاءت مباراة الهلال والأهلي على ملعب الجوهرة المشعة بجدة عكس التوقعات قياساً بعامل التكامل الهلالي والنقص الأهلاوي،بيد أن الأخير "الملكي" قهرظروفه واستطاع الصربي فلادان رسم الطريقة التي منحت فريقه نقاط المباراة.

بكر السوري عمر السومة في افتتاح التسجيل بعد خمس دقائق من بداية اللقاء مستغلاً خطأ فادحاً وقع فيه محور الهلال الكولومبي كويلار لتصل الكرة للسومة الذي عالجها في مرمى الحارس عبد الله المعيوف ،وكاد ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لولا وقوف العارضة أمام يسارية عبد الفتاح عسيري الذي سينتقل إلى النصر بعد ختام الموسم.

واستطاع الهلال في الشوط الثاني العودة عن طريق المدافع علي البليهي "62" بعد عرضية من الظهير محمد البريك ،واحتسب الحكم الأوروغوياني اندريس الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو التي رصدت وجود مخالفة على لاعب الهلال لكن الحكم اتخذ قراره باحتساب الحكم.

وبينما الهلال يواصل سعيه لتسجيل هدفه الثاني تمكن عبد الفتاح عسيري من إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 74 مستغلاً كرة زميله سلمان المؤشر المرتدة من حارس الهلال المعيوف.

وانفرد الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة متقدماً بنقطتين عن الوحدة الذي بدوره عاد بفوز عريض على مضيفه العدالة 4-2 ،وتقاسم التسجيل فيها البرازيلي انسيلمو والفرنسي نياكات ،بينما سجل للعدالة المتذيل للترتيب سافس غيتس ونايف هزازي.

وفي بريدة، قاد المغربي عبد الرزاق حمدالله النصر لمواصلة انتصارات للمباراة الثالثة توالياً بفوزه على التعاون 4-1 وهو الانتصار النصراوي الذي جاء بعد 6 مواسم على أرض سكري القصيم .

وسجل حمدالله 3 أهداف "هاتريك" رافعاً رصيده إلى 23 هدفاً في صدارة الهدافين ،وترك هدفاً للنيجيري أحمد موسى الذي يواصل تطوره ،في حين سجل هيلتون هدف التعاون الوحيد.

على صعيد متصل، لا تزال حسابات المراكز المتأخرة معقدة بعد تعادل الفيحاء وضمك من دون أهداف ليرفع الأول رصيده إلى 29 نقطة والثاني إلى 25 نقطة في المركز قبل الأخير متأخراً بأربع نقاط عن الفيحاء الحادي عشر ونقطتين عن الاتحاد ،ونقطة واحدة عن الفتح.

وتشهد الجولة 27 التي تقام الاثنين والثلاثاء مواجهات هامة ابرزها لقاء الهلال والفيصلي ،والنصر والعدالة لمتابعة سيناريو المطاردة على اللقب ،ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء، والحزم مع الفتح، وضمك مع الأهلي لمعرفة التغييرات القادمة على مستوى منطقة الهبوط.