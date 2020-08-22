للمرة السادسة في تاريخه.. إشبيلية يقلب الطاولة على إنتر ميلان ويتوّج بلقب الدوري الأوروبي

حقق نادي إشبيلية الإسباني لقب بطولة الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نادي إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

تقدم إنتر في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء تحصل عليها البلجيكي روميلو لوكاكو بعد التحام دييجو كارلوس مدافع إشبيلية معه، لينجح لوكاكو في تحويل ضربة الجزاء لهدف أول لفريقه.

وعادل إشبيلية النتيجة سريعاً بهدف عن طريق الهولندي دي يونج في الدقيقة الثانية عشر من رأسية رائعة بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله خيسوس نافاس من الجهة اليمنى.

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ونجح إشبيلية في إحراز الهدف الثاني عن طريق دي يونج في الدقيقة 33 من ضربة رأسية رائعة بعد عرضية من زميله بانيجا.

وبعدها بدقيقتين، عادل دييجو جودين النتيجة لـ إنتر من ضربة رأسية من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله بروزفيتش.

وفي الدقيقة 75 من المباراة، سجل مهاجم إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثالث لإشبيلية بالخطأ في مرماه بتحويله الضربة المزدوجة التي سددها كارلوس لمرمى فريقه، قبل ربع ساعة فقط من نهاية المباراة.