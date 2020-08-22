بونفرير : الأهلي والزمالك قمة نارية ولا تنظر إلي فارق النقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف الهولندي جو بونفرير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، عن ذكرياته في لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكداً أن مباريات الفريقين قمة نارية دائما ومباريتهم تحمل إثارة كبيرة على مدار التاريخ".
وقال بونفرير في تصريحات تليفزيونية : "الأفضل يفوز دائما في المباراة وعادة من يفوز في لقاءات القمة يحسم الدوري"، مضيفاً أن فارق النقاط الكبير بين الأهلي والزمالك والذي وصل إلى 17 نقطة لا يتم النظر إليه في مباريات القمة ، موضحاً أن الأحمر يسعى للتتويج باللقب مبكراً.
وأضاف المدير الفني السابق للاهلي، أنه كان هناك تعليماته الخاصة للاعبي الأهلي قبل القمة خلال تواجده على رأس الجهاز الفني بالفريق، متابعاً "كنت أضع خطة خاصة قبل مواجهة الزمالك".
تنطلق مباراة الاهلي والزمالك فى التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، مع اختلاف اهداف كل من الفريقين الأحمر والأبيض، حيث يسعى فايلر المدير الفني للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفني للزمالك تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.
يتصدر الأهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.
من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.
أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.
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