شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365.. مفاجآت الأهلى والزمالك للقمة 120 وقصة رحيل ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365” موجزا لأهم وآخر أخبار الرياضة محليا وعالميا، من إعداد محمد الحناوى وتقديم رغدة بكر وهشام عبد التواب. وبدأ الموجز بأخبار القمة 120، حيث أنهى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك استعداداتهما للمباراة التى تجمعهما باستاد القاهرة في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة 21 من مسابقة الدورى.

ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك غداً متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة، بينما جاء الزمالك وصيفا فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالها الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

ما زلنا مع استعدادات مباراة القمة، حيث قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة عدم حضور مباراة القمة بين الزمالك والأهلى غدا. وأرجع مسئولو الجبلاية قرار عدم الحضور إلى أن مباراة القمة غدا مجرد مباراة فى الدورى ومن الطبيعى عدم حضورها، حيث لا تحضر اللجنة الخماسية باقى مباريات الدورى، موضحين أنه إذا كانت المباراة فى نهائى كأس مصر أو السوبر المحلى فكان من الطبيعى حضورها لتسليم الجوائز كما هو متبع.

وفى السياق نفسه منح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تعليمات للمراقب الطبى بضرورة إجراء قياس حرارة لأى فرد يتواجد فى مباراة الزمالك والأهلي، للاطمئنان عليهم من فيروس كورونا.

وخصص مسئولو استاد القاهرة غرفة عزل خاصة لمباراة الزمالك والأهلى تكون جاهزة لأى شخص من المتواجدين فى الملعب تظهر عليه أى أعراض لفيروس كورونا حتي يكون فى عزل تام بعيدا عن المتواجدين فى الملعب طبقا لتعليمات وزارة الصحة وتطبيق البروتوكول للحد من انتشار العدوى.

وما زلنا مع مباراة القمة، وفى القعلة الحمراء أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة فريقه لمباراة الزمالك بـ 20 لاعباً. وضمت القائمة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

وفى القلعة البيضاء قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق لقيادة الجبهة اليسرى للأبيض أمام الأهلى، والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.

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وفضل كارتيرون البدء بأحمد زيزو جناح الفريق، فى القمة 120، على محمد أوناجم جناح الفريق، حيث سيكون المغربى بديلا فى اللقاء خاصة لرغبة المدرب الفرنسى بالبدء بالثلاثى زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى خلف رأس الحربة مصطفى محمد مع وجود الجناح المغربى كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

وفى سياق آخر ستقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى كونه أول لاعب مصرى يفوز بلقب الدورى الانجليزى لكرة القدم.

وتأكد بشكل نهائى حضور محمد صلاح إلى مصر فى شهر نوفمبر المقبل لخوض مباراتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون، بعد قرار الاتحاد الافريقى باقامة المباراتين فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل ، لذا استقرت اللجنة الخماسية على تكريم محمد صلاح فى معسكر المنتخب.

وعالميا استقر محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، على الاستمرار مع فريقه خلال الموسم المقبل وإغلاق باب الرحيل بعد تلقيه العديد من العروض الاحترافية على مدار الفترة الماضية وتحديدا من أندية كبرى بالدورى التركى.

ونجح أستون فيلا فى البقاء بصعوبة الموسم المقبل فى البريميرليج، بعدما أنهى الموسم فى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن فريقى بورنموث وواتفورد اللذين هبطا لدورى الدرجة الأولى بجانب فريق نورويتش سيتى صاحب المركز العشرين والأخير.

وفى إسبانيا، وفي الوقت الذى تعمل فيه إدارة نادي برشلونة على محاولة إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء مع الفريق، فجرت شبكة ESPN مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى أن بعض من أعضاء المجلس أبدوا موافقتهم على رحيل ميسى خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الشبكة أن البارسا يأمل في إقناع ميسي بالبقاء، لكن بعض أعضاء النادي يفكرون في رحيله وفق شروط مناسبة، بزعم تمكين كومان من إعادة بناء الفريق، بالحصول على أموال بيعه ومن ثم شراء صفقات جديدة.