شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفل اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 ، بالعديد من الأخبار الرياضية الهامة منها اعلان النادى الأهلى سلبية المسحات قبل مباراة القمة بجانب اعلان عن قائمته لمبارة الزمالك غدا السبت، بجانب مقاطعة اللجنة الخماسية للمباراة.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة فريقه لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز ، وضمت ، القائمة 20 لاعباً ، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي سلبية المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية أمس ،الخميس، للكشف عن كورونا ، وقال مدير الكرة أن نتيجة المسحة التى خضع لها الجميع في فريق الكرة أمس وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية،جاءت سلبية وذلك قبل مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عدم حضور مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدورى العام.

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قرر مسئولو استاد القاهرة عدم إستخدام سماعات الجماهير التشجيعية خلال مباراة الزمالك و الأهلي التي ستقام في التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 / 2020 .

نجح فريق انبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الاهلى و السلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

كشف مصدر مسؤول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لا توجد أي مشكلة في السماعات الجديدة التي وفرها اتحاد الكرة للحكام، مضيفا أن السماعات تعمل بكفاءة كبيرة.

كشف طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى عن سلبية المسحة التى خضع لها قبل لقاء المقاصة المقرر له غدا السبت فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.