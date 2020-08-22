شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، تصدره لجدول ترتيب الهدافين بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد المباريات التى أقيمت اليوم، الجمعة، الموافق 21 / 8 / 2020، من منافسات البطولة، حيث استضاف أسوان نظيره المقاولون العرب على استاد الشرطة، بينما واجه إنبي، فريق الانتاج الحربي، بينما على استاد اسكندرية استضاف سموحة نظيره بيراميدز.



جدول ترتيب هدافين الدورى المصرى

أسوان ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من المقاولون ويتقدم 4 مراكز في جدول الدوري

انتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، و وكان أسوان قد تقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 37 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام. وكان حكم المباراة قد ألغى هدفاً للمقاولون بعد العودة للفار عقب كرة سددها شكري نجيب تداخل فيها سيف الدين الجزيري مع مسعد عوض حارس مرمى أبناء الجنوب.

Advertisements

إنبى يهزم الانتاج الحربى بثنائية ويصعد للمركز السادس بجدول الدوري

نجح فريق انبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الاهلى و السلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

فيما تجمد رصيد الانتاج الحربى عند النقطة 24 ليظل فى المركز الثامن بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

بيراميدز "+90" يفوز على سموحة 2 / 1 ويحتل المركز الثانى مؤقتاً بالدورى

تغلب بيراميدز على سموحة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بالدورى الممتاز، حيث تقدم فريق بيراميدز بهدف سجله الناشئ ابراهيم عادل فى الدقيقة 35 من تسديدة أرضية زاحفة لم يستطيع حارس سموحة عمر صلاح التصدى لها وتعادل الكونغولى أومومو لفريق سموحة أمام بيراميدز فى الدقيقة 49 وفى الدقيقة 94 سجل بيراميدز الهدف الثانى الذى أحرزه محمد نادى مدافع سموحة بالخطأ فى مرماه.