شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النادي الأهلي تصدره جدول بطولة الدوري المصري برصيد 56 نقطة ، بعد ما شهد اليوم الجمعة 21/8/2020 ، إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 21 ببطولة الدوري المصري ، حيث استضاف أسوان نظيره المقاولون العرب علي استاد الشرطة، بينما واجه إنبي ، فريق الانتاج الحربي، بينما علي استاد اسكندرية استضاف سموحة نظيره بيراميدز.

فيما وصل بيراميدز برصيد 39 نقطة متساويا مع الزمالك فى عدد النقاط والذى سيلتقى غدا مع الأهلى فى الجولة الـ21 بالدورى فيما يحتل سموحة بعد الخسارة المركز السابع برصيد 27 نقطة.



جدول الدوري

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي ..

أسوان ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من المقاولون ويتقدم 4 مراكز في جدول الدوري