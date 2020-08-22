شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 21 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 21 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة التى يأتى على رأسها خوض الفريق لاستعداداته الأخيرة قبل مواجهة الأهلى فى القمة 120 فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

كارتيرون يُفضل البدء بـ"زيزو" على حساب "أوناجم" فى القمة 120

يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، البدء بأحمد زيزو جناح الفريق، فى القمة 120، حيث سيلتقى الفريق الأبيض فى التاسعة من مساء الغد مع الأهلى، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.

عبد الشافى يعود لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الأهلى Advertisements قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق لقيادة الجبهة اليسرى للأبيض أمام الأهلى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء غدا، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 بالدورى، والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.

الزمالك يعتمد على ثنائية "حامد وساسى" لقيادة الوسط أمام الأهلى

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لقيادة خط الوسط فى مواجهة الأهلى، التى ستقام فى التاسعة من مساء غدا، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما أجرى كارتيرون عدة تغييرات وتجارب فى الوسط بالدفع بمحمد حسن بجوار طارق حامد وأمامهما ساسى فى مركز صانع الألعاب إلا إنه سيعود لثنائية ساسى وحامد فى لقاء الأهلى مع استبعاد محمد حسن للإصابة فى العضلة الخلفية.

وجهت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بإشراف أمير مرتضى منصور، خطاباً أخيراً لنادى الرجاء المغربى، بشكل رسمى، خلال الساعات الماضية، لحسم مصير المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المُعار إلى صفوف النادى المغربى، فى مهلة مدتها أسبوع تبدأ من اليوم، الجمعة، وتضمن الخطاب منح إدارة الزمالك مهلة للرجاء بخيارين، الأول يتمثل فى تفعيل بند شراء اللاعب والثانى حال عدم تفعيل بند الشراء منح اللاعب إخلاء طرف وإعادته لقلعة ميت عقبة.