شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: فايلر يتعامل مع لقاء القمة أمام الزمالك مثل أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق، أن المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، لا يفرق معه مباراة القمة ضد الزمالك عن أى مواجهة أخرى في مسابقة الدوري وذلك قبل المواجهة التى ستجمع الفريقان غداً، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال عبد المنعم في تصريحات لقناة الأهلي، إن فايلر يتعامل مع مباراة الزمالك، كما يتعامل مع مباراة الإسماعيلي أو أسوان أو المصري، موضحا أن المدرب الأجنبي من أهم مميزاته أنه يخوض كل مباراة على حده، ويتعامل مع كل مواجهة بمنتهى الجدية بغض النظر عن أسم وقيمة وتاريخ المنافس، وتابع لاعب الأهلي السابق، أن من أسرار نجاح فايلر أنه يركز على كل المباريات بنفس الدرجة والاهتمام، بدليل نجاحه في الفوز بجميع المباريات باستثناء تعادلين فقط منذ انطلاق الدوري هذا الموسم.

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واختتم شريف عبد المنعم تصريحاته أن المدرب السويسري يتجاوز سريعا أزمات فريقه مثل الإصابات والغيابات ويلعب بالأوراق المتاحة وهو ما يميز المدرب الأجنبي عن المدرب المحلي.

ويلتقي الأهلي والزمالك، فى التاسعة من مساء غدا، السبت، ضمن الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وسط طموحات الفريقين لتحقيق الفوز فى مباراة تعد بمثابة بطولة خاصة لجماهير القطبين، يفتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

كما يفتقد الأهلى فى القمة مجموعة من لاعبيه حيث يغيب رمضان صبحى الذى رحل عن الفريق الأحمر، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، إلى جانب حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق وأيضاً محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى.