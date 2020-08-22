حمادة عبد اللطيف: علي معلول مصدر الخطورة الوحيدة في الأهلي ويجب الضغط عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك سابقاً أن منطقة وسط الملعب ستشهد صراعات كبيراً بين لاعبي القطبين وهي التي ستؤثر في امتلاك كليهما المبادرة فى المباراة المرتقبة.
أضاف حمادة عبد اللطيف خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "كارتيرون يلعب في المباريات القوية بطريقة بها تحفظ وتأمين دفاعي وهو أمر يحسب له لأنه يستطيع من خلاله الخروج بنتيجة المباراة بالشكل الذي يرضيه على عكس النادي الأهلي ومديره الفني الذي يرغب دائماً في الاندفاع الهجومي بهدف تسجيل أهداف للتقدم في البداية وهو أمر من الصعب أن يتم في مواجهة بحجم القمة".
أوضح حمادة عبد اللطيف أن على معلول المدافع الأيسر للأهلي هو مصدر الخطورة الوحيد للأهلي في المباراة المقبلة وبالتالي من الصعب أن يمنحه الزمالك الحرية الكافية لذلك يجب وضعه تحت ضغط دائم حتى يستطيع أن يعرقل اختراقاته.
وتحدث حمادة عبد اللطيف أن كارتيرون يتفوق في طريقة لعبه على رينيه فايلر لأن المباريات البطولة دائماً ما تحتاج السياسة التي يقوم بها المدير الفني للزمالك والتي تعتمد على تأمين دفاعي محكم مع الاعتماد على التنويع الهجومي بعقلانية.
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