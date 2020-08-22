أهداف مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 21/8/2020 ، إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 21 ببطولة الدوري المصري ، حيث نجح فريق أسوان في الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف علي استاد الشرطة، بينما تمكن إنبي في الفوز علي فريق الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين ، بينما علي استاد اسكندرية نجح بيراميدز في الفوز علي سموحة 2-1.
أسوان ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من المقاولون ويتقدم 4 مراكز في جدول الدوري
انتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، و وكان أسوان قد تقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.
بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 37 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام. وكان حكم المباراة قد ألغى هدفاً للمقاولون بعد العودة للفار عقب كرة سددها شكري نجيب تداخل فيها سيف الدين الجزيري مع مسعد عوض حارس مرمى أبناء الجنوب.
نجح فريق انبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الاهلى و السلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.
فيما تجمد رصيد الانتاج الحربى عند النقطة 24 ليظل فى المركز الثامن بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.
شهد اليوم الجمعة 21/8/2020 ، إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 21 ببطولة الدوري المصري ، حيث استضاف أسوان نظيره المقاولون العرب علي استاد الشرطة، بينما واجه إنبي ، فريق الانتاج الحربي، بينما علي استاد اسكندرية استضاف سموحة نظيره بيراميدز.
بيراميدز "+90" يفوز على سموحة 2 / 1 ويحتل المركز الثانى مؤقتاً بالدورى
تغلب بيراميدز على سموحة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بالدورى الممتاز، حيث تقدم فريق بيراميدز بهدف سجله الناشئ ابراهيم عادل فى الدقيقة 35 من تسديدة أرضية زاحفة لم يستطيع حارس سموحة عمر صلاح التصدى لها وتعادل الكونغولى أومومو لفريق سموحة أمام بيراميدز فى الدقيقة 49 وفى الدقيقة 94 سجل بيراميدز الهدف الثانى الذى أحرزه محمد نادى مدافع سموحة بالخطأ فى مرماه.
فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:"فى حراسة المرمى: عمر صلاح، وفي الدفاع رجب نبيل – محمد عبدالمنعم – محمد كوفي – أحمد أبوالفتوح، وفي الوسط .. إيدي إيمومو– ناصر ماهر – محمد طلعت – احمد جمال، وفي خط الهجوم: حسام حسن – ديريك تسيمبامبي".
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