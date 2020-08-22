شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 21/8/2020 ، إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 21 ببطولة الدوري المصري ، حيث نجح فريق أسوان في الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف علي استاد الشرطة، بينما تمكن إنبي في الفوز علي فريق الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين ، بينما علي استاد اسكندرية نجح بيراميدز في الفوز علي سموحة 2-1.

أسوان ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من المقاولون ويتقدم 4 مراكز في جدول الدوري

انتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، و وكان أسوان قد تقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول. بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 37 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام. وكان حكم المباراة قد ألغى هدفاً للمقاولون بعد العودة للفار عقب كرة سددها شكري نجيب تداخل فيها سيف الدين الجزيري مع مسعد عوض حارس مرمى أبناء الجنوب. إنبى يهزم الانتاج الحربى بثنائية ويصعد للمركز السادس بجدول الدوري نجح فريق انبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الاهلى و السلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً. Advertisements فيما تجمد رصيد الانتاج الحربى عند النقطة 24 ليظل فى المركز الثامن بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

شهد اليوم الجمعة 21/8/2020 ، إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 21 ببطولة الدوري المصري ، حيث استضاف أسوان نظيره المقاولون العرب علي استاد الشرطة، بينما واجه إنبي ، فريق الانتاج الحربي، بينما علي استاد اسكندرية استضاف سموحة نظيره بيراميدز.

بيراميدز "+90" يفوز على سموحة 2 / 1 ويحتل المركز الثانى مؤقتاً بالدورى