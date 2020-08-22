شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. رمضان صبحى يتواجد فى الساحل الشمالى عقب الرحيل عن الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد رمضان صبحى لاعب فريق هدرسفيلد الانجليزي فى أحد المنتجعات بالساحل الشمالى عقب رحلية عن فريق الاهلى و العودة الى إنجلترا وانتهاء إعارته للفريق الأحمر، وشارك العفيجى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف ورفض رمضان صبحى، الاستمرار مع النادى الأهلى، بعد نهاية فترة إعارته للقلعة الحمراء، مفضلا الرحيل نحو صفوف فريق بيراميدز، الذى عرض على اللاعب الحصول على مبلغ 90 مليون يورو، خلال 3 سنوات.

ومن جانب أخر أعلن كارلوس كوربيران المدير الفني لفريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن خروج النجم المصرى رمضان صبحى، من حساباته فى الموسم المقبل، نظرا لأن اللاعب أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ووتحدث كوربيران، للموقع الرسمى لنادى هدرسفيلد الإنجليزي، قائلا:"رمضان صبحي و فلوران هاديرجوناج، لن يخوضوا التدريبات مع الفريق، لأنهم اقتربوا من الرحيل عن الفريق، فى الصيف الحالى".

أضاف مدرب الفريق الإنجليزي، قائلا:"النادى يمتلك عروض لهذا الثنائي، وهم الأن فى مرحلة المفاوضات مع الأندية المهتمة بالحصول عليهم، وبالتالى فهم خارج حساباتى فى الموسم المقبل، وتركيزى منصب فقط على اللاعبين المتواجدين حاليا".

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وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت فى وقت سابق إلى رفض نادى هدرسفيلد تاون، عرضا من نادى بيراميدز، للحصول على خدمات رمضان صبحى، نظرا لأن النادى يطلب الحصول على مبلغ 7 ملايين إسترليني، بجانب تلقيه عروض من جانب أندية أوروبية أخرى مثل بولونيا الإيطالي وسيفاس سبور التركى.