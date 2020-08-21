شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية ملك الدوري الأوروبي.. 6 نهائيات 6 ألقاب 100% نجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي لموسم 2019/2020، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2، لينجح النادي الأندلسي في ختام موسمه بلقب أوروبي غال.

ونجح إشبيلية في حصد لقب المسابقة الكبرى للمرة السادسة في التاريخ، والمرة الرابعة بالمسمى الجديد «يوروبا ليج»، محافظًا على نسبته الرائعة في التفوق في نهائيات هذه المسابقة بمختلف مسمياتها (6 نهائيات: 6 ألقاب.. 100% نجاح).

وعزز إشبيلية من موقعه كأفضل فريق في تاريخ هذه المسابقة بحصوله على اللقب السادس في النسخة رقم 49، وتمكن المدرب جولين لوبيتيجي من حصد أول ألقابه على الإطلاق في مسيرته التدريبية مع الأندية.

ولعب الهولندي لوك دي يونج دور البطولة في هذه المباراة بتسجيله هدفين، كلاهما من الضربات الرأسية، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأوروبي يسجل هدفين من خلال الضربات الرأسية في نهائي نسخة من المسابقة.

وسجل المدافع الأوروجوياني دييجو جودين هدفا لإنتر ميلان في نهاية الشوط الأول، عدل به النتيجة في نهاية الشوط الأول، ليصبح سادس لاعب يسجل في نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، في تاريخ المسابقتين (سجل مع أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014).

وسجل روميلو لوكاكو هدف إنتر ميلان الأول، ليحافظ على سلسلته التهديفية بتسجيله في 11 مباراة متتالية بالمسابقة ليحقق رقما قياسيا غير مسبوق، لكن البلجيكي سجل هدفا بالخطأ في مرماه قبل أقل من ربع الساعة على نهاية المباراة ليكبد فريقه الخسارة ويمنح النادي الأندلسي هدفا ثالثا، حصد من خلاله لقبا جديدا في مسابقته المفضلة.

ويعد روميلو لوكاكو خامس لاعب يسجل هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه خلال تاريخ نهائيات الدوري الأوروبي (أو كأس الاتحاد الأوروبي – المسمى القديم)، وهو الأول منذ دلف جيل لاعب ديبورتيفو ألافيس في نهائي نسخة عام 2001.

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وحقق إشبيلية لقبه السابع على مستوى الألقاب الأوروبية (باحتساب لقب كأس السوبر) وهو نفس عدد ألقاب الفريق المحلية (7).

وأصبح إشبيلية ثاني فريق في تاريخ نهائيات المسابقات الأوروبية الكبرى يفوز بـ 6 مباريات نهائية على التوالي، بعد ريال مدريد (7 حاليًا).