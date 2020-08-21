شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطف المركز الثاني من الزمالك بالفوز على سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استعاد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المركز الثاني ببطولة الدوري، عقب فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.
سجل لبيراميدز إبراهم عادل ومحمد نادي، مدافع سموحة في مرماه، بينما سجل للمهزوم نجوى أمومو، وأهدر حسام حسن، مهاجم سموحة، ضربة جزاء في بداية المباراة قبل أن يتعرض زميله بالفريق محمد عبدالمطلب للطرد.
وارتفع رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة ويأتي في المركز الثاني متقدما على الزمالك بفارق الأهداف، وبقي سموحة عند 27 نقطة.
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