شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية بطلًا للدوري الأوروبي للمرة السادسة بالفوز على إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزًا ثمينًأ على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب راين إنريجي، في نهائي بطولة الدوري الأوربي «يوروباليج».

بدأت المباراة بإثارة بالغة، حيث تقدم لوكاكو لإنتر في الدقيقة 6، من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، وسرعان ما عادل دي يونج النتيجة بإحراز هدف إشبيلية الأول في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 33 واصل دي يونج التألق وأحرز الهدف الثاني من رأسية رائعة، وازدادت الإثارة بعدما نجح دييجو جودين في تسجيل التعادل برأسية قوية في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على أحداث اللقاء وأضاعوا العديد من الفرص إلى أن تمكن إشبيلية من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 74، عن طريق خلفية مزدوجة من المدافع دييجو كارلوس حولها لوكاكو إلى مرماه، لينتهي اللقاء بفوز إشبيلية 3-2.

بذلك الفوز يتوج إشبيلية بلقب بطولة الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه ليكون أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة.

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