شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: عدلي القيعي تراجع عن إجراء مناظرة معي بقناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة خليل، لاعب منتخب مصر والنادي الإسماعيلي السابق، أن عدلي القيعي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي، تراجع عن إجراء المناظرة معه في برنامجه على قناة الأهلي.

ونشر «خليل» عبر حساباته بمواقع التواصل، رسالة صوتية من عدلي القيعي، أكد له فيها استحالة استضافته في برنامجه بقناة الأهلي، بحجة أن طبيعة البرنامج لا تقبل استضافة ضيوف، موكدًا أن عدلي القيعي عرض عليه أن يقوم كل طرف بالحديث والإدلاء بتصريحات والطرف الآخر يرد عليه، أو أن تقام المناظرة في أي قناة أخرى غير الأهلي.