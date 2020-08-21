شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمباراة القمة المقررة غدًا في الأسبوع الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

ورصدت «المصري اليوم» تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الفريق استعدادًا للقاء، إذ حرص الجهاز الإداري على شراء كميات كبيرة من الثلج، وفقاً لتعليمات باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، من أجل إجراء التدريبات الاستشفائية، في معسكر الفريق.

وعقب المران الذي أداه الفريق قبل تناول العشاء، أدى جميع اللاعبين حمام الثلج، لتخليصهم من الإجهاد، وتفادي تعرض أي منهم للإصابة.

وأشرف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، على إعداد وجبة العشاء، التي خلت من بعض الأنواع التي تسهم في زيادة الوزن، ونبه الطبيب على الشيف الخاص بالفريق، بمنع الحلويات بداية من الغد.

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين، شاهدوا خلالها ملخصا لآخر مباريات الأهلي في الدوري، وطلب المدير الفني من لاعبيه عقب المحاضرة، غلق هواتفهم المحمولة، بداية من العاشرة مساءً والخلود للنوم.

وأبلغ كارتيرون اللاعبين بأنه سيؤجل إعلان القائمة التي ستخوض المباراة إلى ما قبل التوجه إلى استاد القاهرة.

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وأجرى المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، مكالمة هاتفية مع الجهاز الفني واللاعبين، للشد من أزرهم ومطالبتهم بتحقيق الفوز.