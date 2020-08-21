شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة» النصر يفوز على مركز شباب سموحة بدوري الدرجة الثانية «سيدات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السلة آنسات بنادي النصر، على مركز شباب سموحة بنتيجة 56 / 31، في أول لقاءات الدورة المجمعة الأولى بدوري الدرجة الثانية والمؤهلة للدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق الذي خاض اللقاء هاجر شريف على وآلاء مصطفى وسلمى عيسى وندى فتحى ومرام السيد وغادة محمد رضا وسارة ناصر وخديجة الجوهري وفاطمة أحمد ومريم الشوربجي وبسمة شريف وحبيبة هاني ومريم محمد وميرولا ميلاد.

ويقود الفريق سامح علي، رئيس الجهاز، وكريم متولي، مديرا فنيا، وعصام عبداللطيف، مدربا، وفهد محمد، مدربا، ومحمود سمير، مديرا إداريا، ودينا محمد، إداريا، ومازن محمد، مخطط أحمال، وريم السيد، طبيبا.

ومن المقرر أن يخوض النصر ثاني لقاءاته غدًا امام فريق الغابة على ملعب مدينة نصر في الساعه السادسة مساء.