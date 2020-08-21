أحمد كشري: نقاط المقاولون بوابة أسوان للبقاء بالدوري الممتاز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب المقاولون العرب بهدف نظيف، بعد سلسلة من النتائج السيئة.
وقال «كشري» عقب المباراة: «اقتنصنا أغلى ثلاث نقاط هذا الموسم، وستكون هذه النقاط بوابة أسوان للبقاء في الدوري الممتاز، خصوصا أن الفوز جاء أمام المقاولون العرب».
وأضاف: «قدمنا أداء جيدًا، وهو نفس الأداء الذي قدمناه أمام الأهلي رغم الخسارة، والتعادل أمام نادي مصر جاء بعد تعرضنا لبعض الظلم من جانب حكم المباراة بعد حالة الطرد».
وتابع: «لاعبو أسوان كانوا على قدر المسؤولية، خاصة في الجانب الدفاعي، وأتمنى الأفضل في القادم، ولقاء اليوم دليل على أن مباراة الأهلي لم تكن صدفة».
وهنأ «كشري» لاعبيه ومجلس الإدارة وجماهير أسوان بالفوز، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المستوى الحقيقي للفريق.
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