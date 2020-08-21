شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة يصعد لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد منتخب البحيرة للصم لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، كأول المجموعة الرابعة بعد تعادله مع منتخب الغربية بهدف لكل منهما. جاء ذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة بدوري الصم، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري حتى 4 سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح. ويتم إقامة المباريات وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزارة الشباب والرياضة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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