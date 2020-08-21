شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياكوس اليوناني يعلن ضم كوكا بشكل نهائي من براجا البرتغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني رسميًا اليوم الجمعة ضم مهاجم المنتخب الوطني أحمد حسن كوكا من ناديه البرتغالي سبورتينج براجا.

ونشر الحساب الرسمي لأولمبياكوس صورة للمهاجم الدولي المصري، وأرفقها بتعليق: «نعلن التوصل لاتفاق مع براجا للحصول على خدمات أحمد حسن».

وقال «حسن» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي اليوناني بعد إتمام الصفقة: «أنا سعيد لوجودي هنا، وأشعر بسعادة كبيرة هنا، وسأواصل القتال مع الفريق للفوز بالمزيد من الألقاب».

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا (من مواليد 5/3/1993) من فريق شباب الأهلي انتقل إلى البرتغال في عام 2011 للعب في صفوف ريو آفي، وبحلول عام 2015 سجل 32 هدفًا في 97 مباراة.

وواصل «كوكا» مسيرته في براجا، وسجل 25 هدفًا في 108 مباريات في جميع المسابقات.

وفي موسم 2018-2019، لعب حسن مع أولمبياكوس على سبيل الإعارة، وأحرز 15 هدفًا في 32 مباراة، بينما منذ نهاية شهر يناير الماضي ارتدى قميص أولمبياكوس مجددًا، وسجل 8 أهداف في 18 مباراة.

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وتم اختيار «كوكا» لاعبًا دوليًا مع جميع المنتخبات الوطنية في مصر، وتمكن حتى الآن من المشاركة في 23 مباراة وتسجيل خمسة أهداف مع منتخب بلاده الأول.