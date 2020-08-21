شكرا لقرائتكم طارق يحيي: أتمناها قمة في الروح الرياضية ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين الزمالك ‏والاهلي المقرر لها غدا السبت في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة ‏الدوري المصري الممتاز يجب أن تكون قمة الروح الرياضية بين ‏الفريقين‎.‎

وأضاف طارق يحيى عبر برنامج زملكاوي على فضائية الزمالك أنه ‏يجب أن تسود الروح الرياضية بين لاعبي الفريقين مشيرا إلى أن ‏اللاعبين يجب أن يكونوا قدوة للشباب والأطفال‎.‎

وأوضح يحيى أن كل فريق يعاني من نواقص في صفوفه بسبب الغيابات ‏في صفوف الفريقين قبل المباراة‎.‎