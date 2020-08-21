شكرا لقرائتكم بيراميدز يهزم سموحة في عقر داره بنتيجة 2 -1 في الجولة الـ21 بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب بيراميدز على سموحة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بالدورى الممتاز، حيث تقدم فريق بيراميدز بهدف سجله الناشئ ابراهيم عادل فى الدقيقة 35 من تسديدة أرضية زاحفة لم يستطيع حارس سموحة عمر صلاح التصدى لها وتعادل الكونغولى أومومو لفريق سموحة أمام بيراميدز فى الدقيقة 49 وفى الدقيقة 94 سجل بيراميدز الهدف الثانى الذى أحرزه محمد نادى مدافع سموحة بالخطأ فى مرماه.

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم :"فى حراسة المرمى أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - محمد فتحي خط الهجوم: جون أنطوي".

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:"فى حراسة المرمى: عمر صلاح، وفي الدفاع رجب نبيل – محمد عبدالمنعم – محمد كوفي – أحمد أبوالفتوح، وفي الوسط .. إيدي إيمومو– ناصر ماهر – محمد طلعت – احمد جمال، وفي خط الهجوم: حسام حسن – ديريك تسيمبامبي".

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وجاءت البداية قوية من جانب سموحة وهدد مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز بتسديدة قوية تصدى لها، ولجأ الحكم محمود عاشور لتقنية الفيديو بعد الاشتباه فى ركلة جزاء سموحة لكنه لم يحتسب بعد التأكد من الكرة لم تلمس يد مدافع بيراميدز فى منطقة الجزاء وحاول بيراميدز السيطرة على المباراة والرد على هجوم سموحة، وفى الدقيقة 35 نجح ابراهيم عادل فى هز شباك سموحة محرزا الهدف الأول لفريقه، ولم يستطع سموحة التعويض رغم كثرة المحاولات الا ان أحمد أيمن منصور نجح فى صد غزوات سموحة لينتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز 1-0.

وفى الشوط الثانى، نجح سموحة فى الدقيقة 49 فى تحقيق التعادل من خلال ركلة حرة مباشرة على يسار منطقة جزاء بيراميدز، نفذها أحمد فتوح بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها ايدي ايمومو برأسية قوية سكنت شباك بيراميدز ثم رد الأخير عن طريق مهاجمه جون أنطوى بتسديدة قوية مرات بجوار القائم ثم انفرد حسام حسن مهاجم سموحة بالشناوى إلا إن حارس بيراميدز أنقذ الموقف ثم حدثت أفضلية نسبية لبيراميدز وفي الدقيقة 82، أشهر الحكم بطاقة حمراء لمحمد عبد المنعم لاعب سموحة بعد حصوله على الإنذار الأصفر الثانى له في المباراة ليكمل الفريق السكندرى الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين وسط محاولات هجومية مكثفة من جانب بيراميدز لخطف هدف الفوز ونجحت محاولات الأخير فى النهاية بهدف فى الدقيقة 94 سجله محمد نادى مدافع سموحة بالخطأ فى مرماه.

وبهذا الفوز، يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة متساويا مع الزمالك فيما يحتل سموحة بعد الخسارة المركز السابع برصيد 27 نقطة.