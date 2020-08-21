شكرا لقرائتكم أحمد عبد الحليم: الزمالك تخلص من مثيري الأزمات والقمة بطولة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الحليم نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقاً أن القلعة البيضاء تتمتع بعدم وجود لاعبين من الذين صدروا أزمات داخل الفريق لرغبتهم في اللعب أو اعتراضهم على الاستبدال وغيرها من الأمور التي أثرت سلباً على استقرار الأبيض.

أضاف أحمد عبد الحليم خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الزمالك أصبح يملك ثبات تشكيل في الفريق على مستوى زمني بعيد استطاع من خلاله تحقيق لقبين في السوبر المصري والإفريقي وهو الأمر الذي سيمنح الأبيض أفضلية في ظل غيابات كثيرة في المنافس.

واستبعد أحمد عبد الحليم أن يفكر باتريس كارتيرون في مباراة دوري أبطال أفريقيا التي سيواجه فيها الرجاء البيضاوي كون المنافسة على الدوري الممتاز باتت بعيدة وذلك كون مباراة القمة بطولة بمفردها وكل مدير فني يسعى الى الحصول عليها بشكل كبير.

اشتعلت أجواء القمة 120 في الدوري المصري الممتاز التي ستجمع الزمالك ضد الأهلي في المباراة المقرر اقامتها السبت قبل انطلاقها بأيام بسبب تباين حالة الفريقين ففي الوقت الذي ينعم فيه أبناء مدرسة الفن والهندسة بجاهزية كل اللاعبين من نجوم القلعة البيضاء، يعاني المارد الأحمر من غيابات بالجملة بسبب الإصابة أو رحيل البعض.

واستحوذ الأهلي في الدوري المصري 56 نقطة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك برصيد 39 نقطة.

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء مصر صوب ملعب استاد القاهرة مساء السبت لمتابعة المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصري الأهلي ضد الزمالك في المواجهة التي تحمل الكثير للفريقين خاصة وأن كل طرف يسعى الى تحقيق مصالحه التي تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر.

وتكمن أهمية المباراة في كونها أقوى ديربي عربي أفريقي تاريخياً والذي دائماً ما يحفل بأحداث مثيرة ومواجهات أكثر من رائعة بين اللاعبين في أرضية الملعب ما يجعل حالة الشغف تصل لدى الجماهير الى اقصى درجات الجنون خاصة وأن مصر والوطن العربي يكون منقسم بين مؤيد للشياطين الحمر وعاشق لمدرسة الفن والهندسة.

وبينما الجميع يرتقب المباراة الهامة بين الأهلي ضد الزمالك نرصد في التقرير التالي مقارنة رقمية بين المديرين الفنيين للفريقين وهما السويسري رينيه فايلر والفرنسي باتريس كارتيرون قبل مباراة السبت المقبلة.

وواجه الفريقين الأهلي والزمالك كليهما 119 مباراة في الدوري المصري الممتاز نجح خلالها الأهلي في الفوز على الزمالك 44 مرة بينما فاز الأخير 26 مرة، فيما وقع التعادل بينهما في 48 لقاء.

كما شهدت مباريات الفريقين خروج الأهلي بشباكه نظيفة خلال 52 مواجهة أمام الزمالك بالدوري بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا فى 34 لقاء، وسجل الأهلي 146 هدفًا فى شباك الزمالك وأحرز الأبيض 100 هدف فى مرمى الأحمر.