شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: فايلر يتعامل مع كل مواجهة على أنها قمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف شريف عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق، أن المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، لا يفرق معه مباراة القمة ضد الزمالك عن أى مواجهة أخرى في مسابقة الدوري.

وقال عبد المنعم في تصريحات لقناة الأهلي، اليوم، الجمعة، في الأستديو التحليل ليلة مباراة القمة، إن فايلر يتعامل مع مباراة الزمالك، كما يتعامل مع مباراة الإسماعيلي أو أسوان أو المصري، موضحا أن المدرب الأجنبي من أهم مميزاته أنه يخوض كل مباراة على حده، ويتعامل مع كل مواجهة بمنتهى الجدية بغض النظر عن أسم وقيمة وتاريخ المنافس.

وتابع لاعب الأهلي السابق، أن من اسرار نجاح فايلر أنه يركز على كل المباريات بنفس الدرجة والاهتمام، بدليل نجاحه في الفوز بجميع المباريات باستثناء تعادلين فقط منذ انطلاق الدوري هذا الموسم.

وختم أن المدرب السويسري للأهلي، يتجاوز سريعا أزمات فريقه مثل الإصابات والغيابات ويلعب الأوراق المتاحة وهو ما يميز المدرب الأجنبي عن المدرب المحلي.

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يفتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

فيما يمر فريق الأهلى بمرحلة صعبة للغاية، بعدما ضربت الإصابات والإيقافات صفوف المارد الأحمر قبل القمة، حيث يغيب رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، إلى جانب حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق وأيضاً محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى.