شكرا لقرائتكم أسامة حسني يطالب الأهلي والزمالك بـ "قمة الأخلاق" لإصلاح الخلاف بين القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أسامة حسني نجم الأهلي السابق بأن تكون قمة الغد بين الأهلي والزمالك بعنوان قمة الأخلاق، حتى تصلح جو المشاحنات التى طال علاقة الناديين في الفترة الأخيرة.

وتابع حسني في تصريحات لقناة الأهلي، اليوم، الجمعة، في الأستديو التحليل ليلة مباراة القمة، أن مواجهة القطبين تعتبر "عيد للجماهير"، تترقبها جميع البيوت المصرية بمختلف أطيافها.

وأكد نجم وهداف الأهلي السابق، أن المباراة بغض النظر عن قيمتها الفنية وأهميتها الجماهيرية، هي مولد ومنشأ النجوم، موضحا أن معظم نجوم الكرة المصرية تم اكتشافهم في مباريات القمة.

ويلتقي الأهلي والزمالك مساء السبت، ضمن الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وسط طموحات الفريقين لتحقيق الفوز فى مباراة يصعب التوقع نتيجتها، فى ظل الفارق الكبير بين الفريقين فى عدد النقاط وموقف كل منهما بجدول الدورى.

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تنطلق مباراة الاهلي والزمالك فى التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، مع اختلاف اهداف كل من الفريقين الأحمر والأبيض، حيث يسعى فايلر المدير الفني للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفني للزمالك تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

يتصدر الأهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.