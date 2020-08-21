شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. كارتيرون يستقر على عودة طارق حامد وساسى لقيادة الوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لقيادة خط الوسط فى مواجهة الأهلى، التى ستقام فى التاسعة من مساء غدا، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما أجرى كارتيرون عدة تغييرات وتجارب فى الوسط بالدفع بمحمد حسن بجوار طارق حامد وأمامهما ساسى فى مركز صانع الألعاب إلا إنه سيعود لثنائية ساسى وحامد فى لقاء الأهلى مع استبعاد محمد حسن للإصابة فى العضلة الخلفية.

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واستعد الزمالك لخوض مواجهة الأهلى، بخوض 4 مباريات فى مسابقة الدورى عقب استئنافها يوم 6 أغسطس الماضى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بـ26 لاعبًا فى المباريات الأربع التى خاضها بالبطولة قبل القمة المرتقبة، وذلك أمام أندية المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، وهم: "محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش وياسين مرعى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وحاتم محمد فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومحمد حسام بيسو ويوسف أوباما وحسام أشرف فى خط الوسط، مصطفى محمد وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد فى خط الهجوم".

ويبحث الزمالك هذا الموسم عن تأمين المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب برصيد 56 نقطة.