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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020



موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020 حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد القاهرة الدولى لمتابعة أول لقاء قمة بين القطبين بعد جائحة فيروس كورونا والتى تحمل رقم 120 وذلك في إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء طال انتظاره بعد إلغاء مباراة الدور الأول عقب انسحاب الزمالك واعتبار الأهلي منتصراً، ورغم ما سبقها من نتائج وتفاوت مستويات فنية، أو حتى غيابات قهرية للإيقاف أو الإصابة تبقى القمة بلا توقعات تحمل في جعبتها العديد من الإثارة لعشاق الساحرة المستديرة.

موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020



موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020 حيث يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب في مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة منض منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز ، وضمت ، قائمة الغائبين عن مباراة القمة ، كلاً من : صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للأًصابة محمود متولي الذى أجرى أول أمس ، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للأصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرون لبطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد ، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للأيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.

موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020



موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020 وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، قائمة ضمّت ، 20 لاعباً لخوض مباراة القمة ، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020



موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020 ويدخل كل من الأهلي والزمالك اللقاء رافعين شعار لا بيل عن الفوز، فلكل منه حساباته الخاصة، وحاجته الضرورية لتحقيق الفوز المعنوي في لقاء مهم قبل المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتحفيز اللاعبين وإرضاء الجماهير العريضة.

وعلى أرض استاد القاهرة الدولي أو استاد "الرعب"، مع دقات التاسعة مساءً يوم السبت المقبل، تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، في مباراة على خط النار حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين.

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موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020



موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020 والأحمر متصدر الدوري بـ 56 نقطة وهو الأفضل دفاعاً وهحجوماً، بينما استقر الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة، إلا أن 90 دقيقة بين القطبين ستكون خارج حسابات الكرة ولغة الأرقام، لا تعترف بالأفضل في الموسم ولكن بالأفضل يوم المباراة.

يبحث كل فريق عن حصد فوز مهم قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدعم اللاعبين معنوياً وإرضاء الجماهير، الأهلي في حالة الفوز يقترب من حصد اللقب 42 بالدوري، والزمالك مع الانتصار يؤجل تتويج غريمه التقليدي ويقلص الفارق إلى 14 نقطة بدلاً من 17.

قبل اللقاء سجل هجوم الأهلي 52 هدفاً فيما سجل الزمالك 25، وهو ما يعني أن قوة الزمالك الهجومية تعادل نصف القوة الهجومية للكتيبة الحمراء.

موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020



أكبر فوز حققه الأهلي في الدوري كان على حساب طنطا بخماسية نظيفة، ثم أسوان بخماسية مقابل هدف، وفي المقابل كان أكبر نتيجة حققها الزمالك هي 3/2 على حساب طنطا.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف فيما استقبل الزمالك 14، وهو ما يؤكد صلابة الدفاعات الحمراء التي تعد الأفضل في الموسم الجاري، ولذلك فالأهلي بلا هزيمة حتى الآن بعد 18 فوز وتعادلين وتلقى الزمالك 3 هزائم وحقق 11 انتصاراً وتعادل في 6 مباريات، وبات السؤال الحائر بين الجماهير في الشارع الكروي، هل يواصل قطار الأهلي انتصاراته أم يكون للفارس الأبيض رأي آخر؟