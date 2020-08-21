«قصف جبهة».. الأهلي يسخر من الزمالك بـ «الحافلة»

سخرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي من نادي الزمالك وذلك قبل ساعات من لقاء القمة المنتظر غداً، السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لحافلة الفريق الأحمر، معلّقة عليها بالقول: "حافلة فريقنا مستعدة للانطلاق نحو استاد القاهرة و الوصول في موعدها المحدد".

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الزمالك غداً في مباراة القمة رقم 120، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءاً، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدورى الممتاز.

يشار إلى أن آخر مواجهة جمعت الفريقين، لم يحضر فيها نادى الزمالك، بزعم "تعطل حافلته وزحام كوبرى أكتوبر".