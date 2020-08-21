ريال مدريد يتخذ أول خطوة رسمية للتعاقد مع ليونيل ميسي

تقدم ريال مدريد بعرض لنادي برشلونة للتعاقد مع قائد الفريق الكتالوني ليونيل ميسي.

وكشف الصحفي الأرجنتيتي، برونو أكوستا، أن النادي الملكي يسعى للتعاقد مع ميسي، حيث تقدم بعرض رسمي لبرشلونة للتعاقد مع قائد البرلوجرانا، مضيفاً أن النادي أبلغ اللاعب بالعرض بالفعل.

وقال أكوستا، الذي يعمل في إسبانيا منذ 14 عامًا، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن ريال مدريد تقدم بعرض رسمي لشراء ميسي من برشلونة وقد أبلغ النادي الكتالوني اللاعب وفي انتظار رده.

وقالت وسائل إعلامية أن عرض ريال مدريد يعني أن برشلونة لا يمانع برحيل قائده وهدافه التاريخي الذي قال خلال اجتماعه مع المدير الفني الجديد رونالد كومان إنه يرى نفسه خارج النادي أكثر من داخله.

Advertisements

وأضافت الوسائل الإعلامية أن بعض المديرين التنفيذيين في النادي الكتالوني لا يرون أزمة في رحيل ميسي (33 عامًا)، طالما جاء له العرض المالي المناسب في ظل الأزمة المادية التي يعاني منها النادي بسبب جائحة فيروس كورونا كما أنه سيدخل عامه الأخير من عقده.

وأشارت إلى أنه في حال إصرار ميسي على رأيه في الرحيل عن برشلونة، فإن النادي الكتالوني قد يوافق على رحيله سواء إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي أو إنتر ميلان أو باريس سان جيرمان، حيث أنها أندية تتأهب لتقديم عروض للحصول على خدمات قائد الأرجنتين في حال قرر الرحيل عن برشلونة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الصادرة في برشلونة:“ميسي لا يرى مستقبله واضحًا“، مشيرة إلى أن فرصته في الرحيل قريبًا ضئيلة نظرًا للشرط الجزائي الكبير في عقده والذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (827 مليون دولار).

يأتي هذا بعد أسبوع من الخسارة الكارثية التي مني بها برشلونة أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وانضم ميسي لبرشلونة عندما كان عمره 13 عامًا، وأحرز للفريق 634 هدفًا في 730 مباراة وهو بذلك الهداف التاريخي للنادي الكتالوني، كما أنه لا يزال اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب معه برصيد 33 لقبًا وتفصله 37 مباراة عن معادلة رقم تشافي هرنانديز الأكثر مشاركة في المباريات مع النادي حتى الآن.