شكرا لقرائتكم خبر عن سليبة المسحة الطبية لفريق طنطا قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم مسئولى فريق طنطا بسلبية المسحة الطبية التى خضع لاعبى الفريق و الجهاز الفنى بقيادة محمد صلاح قبل مواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها غدا السبت على ملعب جهاز الرياضة فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

أعلن محمد صلاح المدير الفنى لفريق طنطا قائمة الفريق الذى تخوض معسكر بالقاهرة أستعداد للمباراة والتى جاءت تضم كل من " محمد فتحى ، محمد أشرف ، سليمان عبدربه ، محمود مسعود ، أحمد سالم صافى ، أحمد أوكا ، محمود منصور ، حسين فيصل ، محمد جدو ، وليد عادل ، أحمد الشناوى ، جون أفيرى ، إيهاب سمير ، أحمد فهمى ، محمد ماجد " أونش " ، حسام غالى ، محمد الشاذلى ، إسلام فؤاد ، أحمد الألفى ، محمد أسعد " .

ويلاقى فريق طنطا نظيره طلائع الجيش فى الأسبوع الـ21 بالدورى الممتاز المقرر لها السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما بينما رصيد طلائع الجيش 18 نقطة في المركز الرابع عشر للمسابقة.