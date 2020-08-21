شكرا لقرائتكم خبر عن سولمون منساه: الأهلي فريقي المفضل في الايجيبشن ليج بعد أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سولمون منساه لاعب نادي أسوان، أن النادي الأهلي هو فريقه المفضل في الايجيبشن ليج بعد فريقه، وقال منساه في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنه يتابع فرق الأهلي وبيراميدز والزمالك ووادي دجلة، ولكن النادي الأهلي هو فريقه المفضل بعد أسوان، وأضاف أنه سعيد بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة وانتهت بفوز تماسيح النيل بهدف نظيف.

واصل منساه أنه لا يتعمد الدخول بعنف على اللاعبين وهناك فار يمكن أن يؤكد ذلك بعد الرجوع إليه في القرارات التحكيمية.

وانتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان أسوان قد تقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

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بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 37 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام. وكان حكم المباراة قد ألغى هدفاً للمقاولون بعد العودة للفار عقب كرة سددها شكري نجيب تداخل فيها سيف الدين الجزيري مع مسعد عوض حارس مرمى أبناء الجنوب.