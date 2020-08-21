شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير الأهلى والزمالك تخصص كوارع وحمام وفسيخ وحواوشى ليلة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الكرة المصرية قمة الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على أرضية ملعب القاهرة الدولي، والتي تحمل رقم 120 في تاريخ مواجهات الأحمر والأبيض بالدوري

المثير للدهشة أن نجوم الأهلى والزمالك تربطهم ذكريات طريفة مع أشهر أكلات ليلة المباراة، نستعرضها فى التقرير التالى قبل مواجهة السوبر التى تجمع القطبين على ستاد القاهرة الدولى..

كوارع فى المدبح لنجوم القطبين

يتذكر مصطفى يونس، نجم الأهلى الأسبق، ذكرياته مع أشهر أكلات ليلة مباراة القمة مع نجوم الزمالك قائلا، "كان بيننا عشرة وأخوة، يكفى أن نجوم الفريقين جميعهم كانوا وقتها فى مدرسة واحدة وهى الثانوية الرياضية، وجمعتنى أنا والخطيب وزيزو وإكرامى ومعنا الخواجة وفاروق جعفر وغانم سلطان، بالإضافة إلى أننا كنا ليلة المباراة نتجمع عند أصدقائنا بمنطقة المدبح بالسيدة زينب، ونتناول الكوارع سوياً".

وليد صلاح الدين والحواوشى

أما وليد صلاح الدين، نجم الأهلى الأسبق، فيروى ذكرياته مع القمة وأشهرها بالطبع ليلة مباراة فوز الأهلى على الزمالك 6/1 قائلا، "كنا نشعر بالجوع ليلة المباراة، فطلب منى اللاعبون أن أحصل على الموافقة بأن يأكلوا فى الثانية فجرا، فاتصلت بصديق لى جاء إلى الفندق سرا بـ(تلاتين ساندوتش حواوشي)".

نجم الزمالك والفسيخ

وكشف وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادى الزمالك الأسبق، عن كواليس أول مباراة قمة أمام الأهلي شارك فيها بعد انضمامه للقلعة البيضاء، قائلا، "فى أول مباراة وأثناء وجودنا فى المعسكر ذهبت لتامر عبد الحميد وطلبت منه الخروج من المعسكر لتناول وجبة فسيخ".

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وأضاف وليد صلاح، "اتفقت مع تامر على الخروج من الفندق في تاكسي بدلا من الذهاب بالسيارة حتى لا ينكشف أمرنا، وتناولنا وجبة الفسيخ ثم عدنا إلى الفندق، وأثناء عودتنا وجدنا حلمى طولان مدرب الفريق ينتظرنا أمام بوابة الفندق وكادت أن تحدث أزمة، وهددنا طولان بفضح أمرنا حال خسارة الفريق، لكننا فزنا 3/1 ومرت الأمور بسلام".

طارق السيد وأكلة حمام وأوزى

ومنذ ساعات قليلة كشف طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ذكرياته وطقوسه مع مباراة القمة مؤكداً أن النوم بشكل جيد كان على رأس أولوياته فى الاستعداد لمواجهة الأهلى ، وقال طارق السيد في تصريحات إذاعية :" أتذكر تعرضنا للطرد من معسكر مباراة الزمالك قبل إحدى المباريات ، فلقد كنا صغار وقررت أنا وعبد الواحد السيد وأيمن عبد العزيز وطارق السعيد أن نطلب أكلة حمام وأوزى دليفرى وبالفعل وضعنا خطة لتهريب الأكل للغرفة دون أن يلاحظ أحد"

وتابع طارق السيد :"فجأة وجدنا حلمى طولان اقتحم الغرفة الساعة 12 بليل وشافنا قاعدين بناكل ولم يمتعض ولم يغضب وطالبنا بإستمرار تناول الأكل فقولنا الحمد لله الموقف عدى ونمنا صحينا لقينا نفسنا خارج المباراة وقالنا اتفضلوا بره ، واكتشفنا انه استدعى لاعبون أخرون وجهز نفسه قبل أن يقوم بطردنا من المعسكر ، واتعلمنا الادب وقتها "

وعن ذكريات مع مباريات الاهلى قال طارق السيد :"طول عمرى أهم حاجة عندى أنام كويس يوم المباراة وأصحى أفطر وأنام تانى بمعنى اخد كفايتى من النوم ولازم أول لما انزل الملعب اروح لنص ملعب الاهلى عشان اخد حماس الجمهور "

وتابع طارق السيد :"فى لاعيبة فى الزمالك ولا كان بيفرق معاهم هيلاعبوا مين زى جمال حمزة وحازم إمام ، الاثنين عندهم لامبالاة غريبة ".