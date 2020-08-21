شكرا لقرائتكم خبر عن الصالات الرياضية في نيويورك تستعد لإعادة فتحها مجددا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أن يتسبب فيروس كورونا في غلق الولايات المتحدة، كانت إعادة فتح الصالات الرياضية تعني ببساطة فتح الباب الأمامي، الآن، بينما تستعد الصالات الرياضية في نيويورك لإعادة فتحها يوم الإثنين ، تعمل مراكز التمارين الرياضية في مانهاتن على ترقية مرشحات الهواء إلى مستوى المستشفى، إلى جانب تطهير الرمال على ملعب الكرة الطائرة الشاطئية، ونشر معدات التمرين على بعد 6 أقدام.

وتعمل الصالات الرياضية في نيويورك على تنظيف الأسطح وتطهيرها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يقول قال مدرب تشيلسي بيرس أوسكار هيريرا :"سيكون الأمر صعبًا" حيث بدأت الاستعدادات لإعادة افتتاح واحدة من أكبر صالات الألعاب الرياضية في مدينة نيويورك في حالة تأهب قصوى، بحسب رويترز.



الصالات الرياضية في نيويورك تستعد لإعادة فتحها مجددا (1)

في حين، قال حاكم نيويورك أندرو كومو، في وقت سابق، إنه يمكن إعادة فتح صالات الرياضة في الولاية في 24 أغسطس الجاري في حدود كثافة تبلغ 33%، ولكن مع التزام جميع العملاء والموظفين بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات الطبية) في جميع الأوقات.



الصالات الرياضية في نيويورك تستعد لإعادة فتحها مجددا (2)

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كومو القول في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، إن مراكز اللياقة البدنية لا بد أن تنفذ تعليمات وقواعد الصحة والتهوية الصارمة، ويقول كومو إنه يجب على المجالس المحلية تفتيش كل صالة ألعاب رياضية قبل إعادة فتحها أو خلال أسبوعين من الافتتاح ، وسوف يتم تحديد ما إذا كان يمكن تنظيم حصص تدريب داخلية.

وفي وقت سابق، كان حاكم نيويورك أندرو كومو صرح في 14 أغسطس بأنه سيصدر تعليمات إرشادية في 17 أغسطس الجاري لإعادة فتح صالات الرياضة. وأعرب كومو عن قلقه من أنظمة أنظمة تكييف الهواء في الأماكن المغلقة الكبيرة، مثل مراكز اللياقة البدنية ودور السينما، حيث أنها تؤدي إلى انتشار الفيروس.



الصالات الرياضية في نيويورك تستعد لإعادة فتحها مجددا (3)