شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على سموحة 1 / 0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز أمام سموحة المقامة حاليا على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بالدورى، بتقدم فريق بيراميدز بهدف نظيف سجله الناشئ ابراهيم عادل فى الدقيقة 35 من تسديدة أرضية زاحفة لم يستطيع حارس سموحة عمر صلاح التصدى لها.

بدأ سموحة المباراة بقوة وهدد مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز بتسديدة قوية تصدى لها، ولجأ الحكم محمود عاشور لتقنية الفيديو بعد الاشتباه فى ركلة جزاء سموحة لكنه لم يحتسب بعد التأكد من الكرة لم تلمس يد مدافع بيراميدز فى منطقة الجزاء.

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وحاول بيراميدز السيطرة على المباراة والرد على هجوم سموحة، وفى الدقيقة 35 نجح ابراهيم عادل فى هز شباك سموحة محرزا الهدف الأول لفريقه، ولم يستطع سموحة التعويض رغم كثرة المحاولات الا ان أحمد أيمن منصور نجح فى صد غزوات سموحة لينتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز 1-0.

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم : فى حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - محمد فتحي خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: مهدي سليمان - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - إسلام عيسى - دودو الجباس وخرج من القائمة المختارة لخوض اللقاء، طارق طه - محمد عطوة - إيريك تراوري - عبد الرحمن أيمن.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي .. فى حراسة المرمى: عمر صلاح ، وفي الدفاع .. رجب نبيل – محمد عبدالمنعم – محمد كوفي – أحمد أبوالفتوح ، وفي الوسط .. إيدي إيمومو– ناصر ماهر – محمد طلعت – احمد جمال ، وفي خط الهجوم: حسام حسن – ديريك تسيمبامبي.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 10 وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.