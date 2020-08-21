شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى قبل مباراة الزمالك : حافلة فريقنا مستعدة للانطلاق و الوصول في موعدها المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل لاعبي النادى الأهلى مرانهم اليوم، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غد، السبت، باستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

وعلق النادى الأهلى، عبر حسابه بموقع تويتر:" حافلة فريقنا مستعدة للإنطلاق نحو استاد القاهرة و الوصول في موعدها المحدد".



الأهلى تويتر

وكانت نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر موقع تويتر، مجموعة صور جديدة من مران لاعبي القلعة الحمراء الأخير، اليوم، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غد، السبت، بإستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب في مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غد، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، وضمت قائمة الغائبين عن مباراة القمة كلاً من: صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للأإصابة محمود متولي الذى أجرى أول أمس، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للإصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرين لبطولة الدوري والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للأيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.

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وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة ضمّت 20 لاعباً لخوض مباراة القمة، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.