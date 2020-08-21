بيراميدز يتقدم على سموحة بهدف الناشئ إبراهيم عادل فى الدقيقة 35

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجل الناشئ ابراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، الهدف الأول لفريقه فى شباك سموحة فى الدقيقة 35 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الممتاز، وجاء الهدف من تصويبة ارضية قوية سكنت الشباك السكندرية.

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم :

فى حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - محمد فتحي

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - إسلام عيسى - دودو الجباس

وخرج من القائمة المختارة لخوض اللقاء، طارق طه - محمد عطوة - إيريك تراوري - عبد الرحمن أيمن.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي ..

فى حراسة المرمى: عمر صلاح ، وفي الدفاع .. رجب نبيل – محمد عبدالمنعم – محمد كوفي – أحمد أبوالفتوح ، وفي الوسط .. إيدي إيمومو– ناصر ماهر – محمد طلعت – احمد جمال ، وفي خط الهجوم: حسام حسن – ديريك تسيمبامبي

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 10 وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.