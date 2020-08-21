شكرا لقرائتكم خبر عن "تليفزيون الخليج 365" يكشف استعدادات استاد القاهرة لقمة الأهلى والزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أنه تم إنهاء الاستعدادات الخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام مساء غدا السبت. وأضاف في تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365، أنه وفقا لتعليمات اتحاد الكرة فإن المباراة تقام بدون جمهور، وبالتالي سيتم السماح فقط بدخول أعضاء مجلس إدارة الناديين.

كما أشار درويش، إلى أن استاد القاهرة جاهز تماما للمباراة، وكذلك جاهز لمباريات قبل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أن استاد القاهرة هو الملعب الرسمي لفريقي الأهلي والزمالك في تلك البطولة، كذلك مستعدون لاستضافة النهائي في حالة وصول أي من الفريقين للمباراة النهائية، وأتمنى التوفيق للفريقين وأن نرى نهائي مصري خالص.

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وحول مطالبة اتحاد الكرة بتشغيل مؤثرات صوتية لتعويض غياب صوت الجمهور بهدف تحفيز اللاعبين على تقديم مباراة جيدة، أوضح درويش أن تشغيل هذا النوع من المؤثرات الصوتية مرتبط بوجود طلب من الفريق صاحب المباراة أو من اتحاد الكرة، أما في حالة قيام مراقب المباراة برفض هذا الأمر نقوم بفصله على الفور، وقال "نحن مستعدون لهذا الأمر ولا يوجد أي مانع".

وأعرب درويش، عن أمنياته في خروج المباراة بمظهر يليق بالكرة المصرية، وفي جو يسوده الود المتبادل بين الفريقين، وأن يقوم اللاعبين بتوصيل رسالة للجماهير بأن كرة القدم هي مجرد لعبة رياضية تساهم في تعزيز التواصل بين الأفراد داخل المجتمع.

جدير بالذكر أن استاد القاهرة يستضيف في التاسعة مساء غدا السبت مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.