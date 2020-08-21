كشري: فوز مهم على وصيف الدوري.. ولم نستحق الهزيمة أمام الأهلي

أكد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أنه سعيد بحصاد ثلاث نقاط ثمينة على حساب المقاولون العرب، عقب الفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب اتحاد الشرطة .

وقال كشري: 3 نقط مهمة مع فريق هو ثاني الدوري، مع الأهلي قدمنا مباراة قوية ولم نكن نستحق الهزيمة، والآن تغلبنا على ثاني الدوري، والجميع يرى الظلم

الذي تعرضنا له في مباراة نادي مصر بعد حالة الطرد، أهنئ الإدارة والجمهور .واصل: طمعت في مباراة الأهلي رغم تقدم الفريق الأحمر بهدف وهاجمت ولذلك سجل الأهلي هدفين، واليوم قدمنا مباراة عصبية جداً رغم الغيابات مثل محمد رزق وأوميد أوكري وفادي فريد، أشكر لاعبي الفريق في ظل هذه الظروف على تحقيق فوز مهم.استكمل: اللاعبين كانوا على قدر المسئولية خاصة في الجانب الدفاعي، وأتمنى الأفضل في القادم، ولقاء اليوم دليل على أن مباراة الأهلي لم تكن صدفة.واختتم: محمود ناجي حكم كبير ولا أحد يستطيع أن يناقشه في قراراته ولكن حصلنا على 3 إنذارات مجانية خلال المباراة ، وهذا ما تسبب في انفعالنا خارج الخطوط وأتمنى أن يسامحنا.بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 37 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام.