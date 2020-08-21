النصر يهزم مركز شباب سموحة في دوري الدرجة الثانية لسلة السيدات

فاز الفريق الأول لكرة السلة انسات بنادي النصر علي مركز شباب سموحة بنتيجة 56 / 31 في أولي لقاءات الدورة المجمعة الأولي بدوري الدرجة الثانية والمؤهلة للدوري الممتاز .
وضمت قائمة الفريق الذي خاض اللقاء هاجر شريف على
ويقود الفريق سامح علي رئيس الجهاز كريم متولى مدير فنى وعصام عبد اللطيف مدرب وفهد محمد مدرب ومحمود سمير مدير اداري ودينا محمد اداري ومازن محمد مخطط أحمال وريم السيد طبيب.
ومن المقرر أن يخوض النصر ثاني لقاءاته غدا امام فريق الغابة علي ملعب مدينة نصر في الساعه السادسة مساءا .
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